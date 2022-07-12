СМИ: Турция предложила Армении провести встречу в Анкаре или Ереване

12 июл. 12:30

Турция предложила новое место для встречи по нормализации отношений с Арменией и намерена провести переговоры в Анкаре или Ереване, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее подобные встречи проходили только в Москве и Вене. При этом власти Турции не получили ответа из Еревана.

"Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа", - говорит источник.

Он также подчеркнул, что сопротивление армянской диаспоры замедляет процесс нормализации отношений. "В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен", - сказал собеседник.