Российские туристы оценили санатории Кавминвод

12 июл. 12:19

Санатории и гостиницы Ставрополья практически полностью загружены туристами, а на ближайший месяц забронировано более 41 тыс путевок, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

"Туристы активно бронируют свой отдых и лечение в санаториях и гостиницах Кавказских Минеральных Вод. Количество коллективных средств размещения в каждом курортном городе края отличается, при этом загруженность объектов размещения во всех городах в среднем составляет более 80%, а по ведущим учреждениям - 100%", - рассказал Сысоев, передает ТАСС.

"Массовых отмен бронирований в санаторно-курортные учреждения Ставропольского края не наблюдается. Основной поток отдыхающих прибывает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской и Воронежской областей", - добавил министр.