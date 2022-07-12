В Иране заявили, что Вашингтон идет вразрез со стремлением возродить СВПД

12 июл. 12:13

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что политика Белого дома по экономическому и дипломатическому давлению на Тегеран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий.

"Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран", - сказано в сообщении пресс-службы МИД Ирана.