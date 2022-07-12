В Москве снова рекомендуется носить маски в помещениях

12 июл. 12:11

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, оперштаб рекомендует вернуться к ношению масок в закрытых помещениях.

Согласно сообщению ведомства, в Москве, как и в большинстве стран Европы растет заболеваемость в связи с распространением неопасного подштамма “омикрона”. При этом в Москве уровень заболеваемости остается ниже, чем в европейских странах,

"За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей”, - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале соцкомплекса Москвы.

При этом базовая планка заболеваемости в городе на прошлой неделе была самая низкая за всю историю пандемии, указали в оперштабе.

“Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе", - пояснили в ведомстве.

Дежурные отделения ОРВИ в поликлиниках города загружены на 40%, 2/3 развернутого коечного фонда для лечения пациентов с ковер свободно.