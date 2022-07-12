Всероссийский молодежный форум "Машук" завершил регистрацию участников

12 июл. 11:50

Завершилась регистрация участников Всероссийского молодежного форума "Машук 2022", который пройдет в Пятигорске в августе, - сообщили в пресс-службе форума.

"Заявки на участие пришли из всех 86 субъектов Российской Федерации. Кроме того, около 100 заявок поступило от представителей Донецкой и Луганской народных республик", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

В этом году площадка в Пятигорске готова принять 500 активных молодых людей - жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также 500 участников из других регионов России и ЛНР и ДНР.

В этом году ключевой темой форума станет Год культурного наследия России. Форум пройдет в три смены: первая, с 13 по 20 августа, будет называться "Наши открытия" и включит направления по туризму и среде, благоустройству территории; межнациональной и межкультурной коммуникации; добровольчеству и просветительским технологиям в волонтерской деятельности. Вторая смена "Наши смыслы" намечена на 20-27 августа и будет посвящена новым инструментам обучения и воспитания; реализации образовательных проектов для молодежи; профессиональным сообществам в обучении и неформальном образовании. Третья смена станет цифровой и пройдет 22-26 августа.

Конкурс на участие в очных сменах форума составил два человека на место. Самой популярной среди молодежи стала вторая смена - "Наши смыслы".