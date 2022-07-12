За сутки в России выявили 3002 случая коронавируса

12 июл. 11:44

За минувшие сутки в России выявили 3 002 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 559, в Санкт-Петербурге - 275, в Подмосковье - 186. В Краснодарском крае - 19, в Ставропольском крае - 20, в Крыму - 31, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 5, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 468 310.

Госпитализированы за сутки 1 472 человека. Выздоровели 3 209 пациентов, за все время - 17 894 065.

Умерли за сутки 48 человек, с начала пандемии - 381 669.