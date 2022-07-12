Град в Адыгее повредил свыше сотни домов

12 июл. 11:31

В Адыгее продолжают устранять последствия непогоды: ливень с градом и сильным ветром обрушились на регион, пострадали более десятка населенных пунктов.

В Майкопе град повредил кровли 106 домов, ветер сорвал крыши с четырех школ, подтоплены 29 домовладений, сообщает региональный комитет по делам ГО и ЧС.

Непогода нанесла ущерб не только столице Адыгеи. В хуторе Грозный Майкопского района упавшее дерево пробило крышу, также кровля повреждена в 11 домах и одной школе других населенных пунктов района.

Без электричества в Майкопском районе остается часть жителей, по 30 заявкам от населения работают 11 бригад. В Майкопе света нет у 380 абонентов- 1,1 тыс человек. Восстановлением занимаются шесть бригад.