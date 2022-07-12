В Казахстане раскритиковали состояние санузлов в школах республики

12 июл. 11:23

Глава Минпросвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов подверг критике состояние школ в регионах страны.

В ходе аппаратного совещания министр заявил, что недавно посетил ряд школ Туркестанской области и сделал замечания.

"Необходимо выработать единый подход по оформлению школьных стендов. Так как сейчас они оформлены в стиле "Рухани жангыру", или и вовсе по стандартам социализма-ленинизма", – приводит слова главы ведомства Sputnik Казахстан.

По словам Аймагамбетова, в образовательных учреждениях отсутствует чистота, а в туалетах до сих пор отсутствует порядок.

"Стоят 5 унитазов и между ними нет кабинок. Своих детей вы бы не пустили в такие туалеты, а чужим детям можно? Нужно с этим разбираться и наказывать за такое", - сказал он.

Также министр сообщил о слабой работе по закупке школьной литературы в библиотеки. Как отметил глава ведомства, детской литературы нет вообще.

"Смотришь стеллажи - только политическая литература. Это же детская библиотека! Что попало покупают. Бодро рапортуем, что купили 2 млн книг, а реальной работы нет", –добавил Аймагамбетов.

Помимо этого, он раскритиковал организацию безопасности в школах. Так, видео с камер наблюдения сохраняется по 7-10 дней, а не 30 дней, как гласит закон.

"Для кого мы принимаем эти законы? Живете словно в другой стране", – подчеркнул министр.