В Краснодаре заработали обновленные рестораны "Вкусно и точка"

12 июл. 11:16

Сегодня в столице Кубани открылись рестораны "Вкусно и точка" – главный из них находится на улице Красной, в нем уже образовались большие очереди.

"Как и обещали в компании, в меню знакомые бургеры, наггетсы, стрипсы. А вот картошки фри не оказалось: она в кубанских ресторанах появится в сентябре-октябре 2022 года. Сейчас от блюда отказались из-за неурожая нужного сорта картофеля", - пишет "РБК Краснодар".

Сегодня открытие ресторанов планировалось и в Новороссийске. А вот в Анапе и Геленджике рестораны "Вкусно и точка" начнут работать завтра, 13 июля. В их меню тоже сохранятся многие позиции бывшего "Макдональдса".