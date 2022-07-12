Власти Крыма отменили коронавирусные ограничения

12 июл. 10:43

В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение социальной дистанции, - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Отменен ряд требований: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров; соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19; запрет на проведение массовых мероприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Также отменен усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.