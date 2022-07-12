Минск подал заявку на вступление в ШОС

12 июл. 10:35

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), процесс включения страны в организацию может начаться в сентябре, сообщил ио министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

"Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси", - заявил Норов на круглом столе в Москве, пишут "Известия".

Саммит лидеров стран-членов ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде. В настоящее время Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при организации. В ШОС, созданную в 2001 году, входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан.