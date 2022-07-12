Рубль приравнял евро к доллару

Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс доллара практически не изменился, находясь на уровне 58,9 рубей, а вот евро снизился на 0,4%, до 58,99 рублей – свидетельствуют данные торгов.

В течение первой десятиминутки соотношение евро-доллар составляло 1,001, но уже к окончанию второй десятиминутки оно упало до 1,0, при том, что минимумы уже ниже единицы.

По данным на 10:07 мск, курс доллара растет до 59,1 рубля (+0,34%), евро теряет 0,04%, опускаясь до отметки 59,2 рубля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, изменения макроэкономических показателей в США и Евросоюзе в настоящее время приводят к одновременному подорожанию доллару и снижению курса евро, в связи с чем европейская валюта и торгуется не дороже американской впервые в своей истории.

"Во-первых, в США сейчас вполне реальной является угроза повышения ставок. А капитал всегда устремляется в тут страну, которая повышает ставки, поскольку может заработать на них больше денег. Соответственно, часть капитала из Европы и евро на себя оттягивают США и доллар. В то же время ситуация в Европе обостряется энергетическим кризисом из-за высоких цен на газ: инфляция ускоряется, евро слабеет, в том числе и по отношению к доллару", - пояснил экономист.

При этом падение евро к доллару не означает, что европейская валюта потеряет доверие инвесторов. "Со стороны деловых СМИ пока не слышно каких-то разочарований в евро. Все понимают, что эта проблема не связана, скажем, с неэффективностью монетарной или бюджетной политики в Европейском Союзе, а есть некоторые внешние обстоятельства. В эти обстоятельства входят и разная скорость повышения ставок, и разный уровень зависимости стран от импортных энергоносителей. Инвесторы в текущем положении дел видят объективный экономический процесс, который не ставит под вопрос ценность евро", - заключил Александр Абрамов.