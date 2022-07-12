Оспа обезьян проникла в Россию

12 июл. 10:17

В России выявлен первый случай оспы обезьян, инфицированный недавно вернулся из Европы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью" - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор по результатам исследования биоматериалов пациента подтвердил инфицирование оспой обезьян.

Заразившийся изолирован, болезнь протекает в легкой форме. "Угрозы для жизни пациента нет. <…> Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением", - добавили в пресс-службе ведомства.

"За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре заверили, что в стране в достаточном количестве есть наборы реагентов для выявления оспы обезьян, а также напомнили, что у тех, кто ранее был вакцинирован от натуральной оспы риски тяжелого течения заболевания минимальны.