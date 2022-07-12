США внесли Казахстан и еще 17 стран в список потенциальных реэкспортеров подсанкционных товаров в Россию

12 июл. 10:10

Министерство финансов США составило список потенциальных стран-реэкспортетов в Россию и Беларусь товаров, ввоз которых ограничен санкциями, введенными после начала спецоперации РФ на Украине.

В списке оказались 18 стран: Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Грузия, Турция, Индия, Израиль, Китай, Бразилия, Сербия, Мексика, Никарагуа, Сингапур, ОАЭ, ЮАР, Тайвань.

Список составили Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минфина США.

В ведомстве отметили, что в некоторых случаях подсанкционные товары могут быть легально экспортированы в эти и иные юрисдикции в качестве сырья для производства другой продукции, однако экспортировать готовые изделия в Россию или Беларусь может быть запрещено.

Минфин США также перечислил категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", сюда отнесли технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.