СМИ: под турецкой Малатьей рухнул в пропасть туристический микроавтобус

12 июл. 10:10

Сегодня в Турции рухнул в пропасть туристический микроавтобус, пострадали 18 человек, - сообщила турецкая газета Star.

"Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели - Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, возвращавшийся из рейса на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе", - сообщила газета, передает РИА Новости.

На месте происшествия работают многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Все раненые госпитализированы.

Есть ли среди пострадавших россияне, выясняется.