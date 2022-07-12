В Ереване подсчитывают ущерб от ночного урагана

12 июл. 9:59

Накануне вечером на Ереван и Котайкскую область Армении обрушился ураганный ветер, который привел к значительным разрушениям, - сообщает пресс-служба МЧС страны.

Накануне, 11 июля, с 19:50 до 23:45 в МЧС поступили сигналы о том, что в результате усиления ветра в ереванских административных районах Кентрон, Ачапняк, Арабкир и городе Абовян Котайкской области повреждены крыши домов, рекламные щиты, автомобили. Сообщалось также, что в некоторых районах оборваны электропровода и повалены деревья, - передает Sputnik Армения.

Бригады пожарных-спасателей и спасательная группа центра по выполнению работ спецназначения МЧС побывали в этих местах и провели работу по укреплению или демонтажу рекламных щитов, расчистке дорог от поваленных деревьев.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.