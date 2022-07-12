В Баку рассказали, сколько азербайджанского газа получили Грузия и Турция с начала года

12 июл. 9:51

Поставки природного газа в Грузию из Азербайджана за первые 6 месяцев этого года составили 1,5 млрд куб м, сообщил глава Минэнерго Парвиз Шахбазов.

За отчетный период добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, что на 15,1% превышает цифры за первую половину 2021 года.

Немногом менее половины добытого газа – 11,2 млрд куб м – экспортировано. В том числе из Азербайджана в Европу было направлено 5,4 млрд кубометров, в Турцию – 4,3 млрд кубометров, в Грузию – 1,5 млрд кубометров газа, пишет Sputnik Азербайджан.

В целом в 2021 году, как добавил министр, экспорт газа вырос на 25,7%. За первые полгода Азербайджан добыл 16,5 млн тонн нефти, из которых 13,4 млн тонн было экспортировано.