Грозы не оставят Кубань до конца недели

12 июл. 9:51

Грозовые дожди в большинстве южных регионов России сохранятся до начала следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет ТАСС.

В среду грозы ожидаются в Адлерском районе Сочи, в ночь на четверг усиление ветра, предупредил он. “К четвергу с запада подойдет циклон, поэтому грозовые дожди прогремят в ночь на четверг практически во всех регионах юга, за исключением Астраханской области и Калмыкии. В пятницу, субботу и воскресенье небольшие дожди местами будут еще возможны”, — рассказал синоптик.

В Краснодаре короткие грозы пройдут в ночь на четверг. С пятницы по воскресенье в городе потеплеет до 30-32 градусов, осадки прекратятся.

В Сочи дожди прекратятся к концу недели дожди, ожидаемая температура воздуха плюс 25-27.