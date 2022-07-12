В столичный регион идут дожди и прохлада

12 июл. 9:43

В столичный регион возвращаются дожди – сегодня будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется лишь до плюс 24 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Максимальная температура воздуха плюс 22-24 градуса в Москве, 20-25 ожидается в Подмосковье", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти составит 746 мм рт ст, - добавил синоптик.