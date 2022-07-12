В Казахстане растет спрос на квартиры

12 июл. 9:38

Число зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в июне в Казахстане составило 31 019, что на 1,7% больше, чем в мае (30 500), сообщает пресс-служба Нацбюро республики.

Отмечается, что Алматы (4 410) и Нур-Султан (3 850) являются лидерами по количеству сделок. Аутсайдером оказалась Северо-Казахстанская область, где было проведено 686 сделок. Данные показатели падают в Восточно-Казахстанской (-11%), Атырауской (-9,1%), Западно-Казахстанской (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.

Как заявили в ведомстве, жители страны продолжают выбирать жилье в многоквартирных домах, а всего в июне было совершено 21 388 сделок.

"Если обратить внимание на сделки по количеству комнат, в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В июне оформлено 8,2 тысячи 2-комнатных квартир, 1-комнатных – 7,4 тысячи. По индивидуальным домам была оформлена 9 631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что число сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 42,6%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья установлено в Атырауской области - 64,8%.