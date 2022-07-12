Lush уходит из России

12 июл. 9:37

Британская косметическая сеть Lush закроет российские магазины, временно продолжит работу только интернет-магазин, через него будут распродаваться складские запасы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на трех консультантов рынка торговой недвижимости.

Компания не смогла организовать поставки в Россию даже по параллельному импорту, поставки остановились еще в марте - последняя купленная партия товара и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.

Весной гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе. На магазины в России и на Украине приходится около 2% годовой выручки глобальной Lush.

На российский рынок бренд вышел в 2001 году, развитием Lush в стране занимается Дмитрий Азаров, ему принадлежит 65% ООО "Лаш Раша", 35% бизнеса принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd.