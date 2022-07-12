Силуанов: отмена санкций снизит цены на нефть и газ

12 июл. 9:25

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что всячески поддерживает идею продажи сжиженного природного газа за рубли.

В интервью "Ведомостям" он признал, что высокая стоимость энергоносителей - позитивное явление для России, но "мрачное" для остальных. Глава ведомства также отметил, что отмена санкций против России поспособствовала бы снижению цен на нефть и газ. По его словам, такой шаг положительно сказался бы на стоимость продовольствия, энергоресурсов и логистики, "то есть, всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции". "Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял", - сказал министр.

Также Силуанов допустил на переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле. Он считает, что основным инструментом для минимизации рисков притока выручки в долларах и евро является переход на платежи в рублях, хотя есть и альтернативные варианты расчетов.

Стоит добавить, что близкий к правительству источник "Ведомостей" сообщил, что кабинет министров уже обсуждал возможность перехода на бартер в торговле с некоторыми странами.