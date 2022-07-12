12 июл. 9:21

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в преддверие очередного конкурса грантов "Москва — добрый город" для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) запускается подготовительный курс, пишет РБК.

Трехнедельное обучение будет проходить с 19 июля по 4 августа в специализированном центре занятости "Моя карьера" с участием экспертов комиссии конкурса.

"Мы запускаем практический курс, который поможет повысить шансы НКО на трансформацию их идей в актуальные и экономически эффективные проекты. <…> Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше нужных социальных инициатив были поддержаны, успешно реализованы и адресно помогли еще большему числу нуждающихся москвичей", — поделилась Ракова.

Каждый из шести модулей будет посвящен одному из этапов разработки и его оформлению в заявке на грант.Социально ориентированные НКО уже получили приглашения принять участие в обучении, также можно записаться на курс онлайн через специальную форму.

По завершении курса участники смогут представить свой проект экспертам и получить предварительную оценку до начала конкурса.

Конкурс грантов в социальной сфере "Москва — добрый город" с бюджетом 400 млн руб. ежегодно проводится в российской столице с 2019 года. Победителями в трех конкурсах стали около 370 московских некоммерческих организаций.