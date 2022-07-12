В России разрабатывают ракету против авианосцев

12 июл. 9:21

Россия разрабатывает новую "убийцу авианосцев" - баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ), - сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

"Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь - авианосцев", - рассказал один из них, передает ТАСС.

Также эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ, - поведал другой источник.

По своим характеристикам "Змеевик" напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс км.

В реутовском НПО машиностроения, входящем в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", комментировать эту информацию не стали.

Напомним, на этом предприятии разработаны и производятся гиперзвуковые ракеты для надводных кораблей и подводных лодок "Циркон", боевое оснащение "Авангард" для межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ и "Сармат", а также береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс".