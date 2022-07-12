Армения намерена говорить с Азербайджаном о мире

12 июл. 9:07

Ереван в ближайшем будущем планирует провести с Баку предметные переговоры по соглашению о мире, - заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие, и встреча в ближайшем времени состоится", - рассказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении, передает "Интерфакс".

Сейчас обсуждается подготовка встречи Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

"Надеемся также, что в скором времени будут предметные встречи по обсуждению мирного соглашения, и мы сможем двигаться вперед. МИД двух стран работают в этом направлении", - добавил секретарь Совбеза Армении.