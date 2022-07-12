Эрдоган приедет с визитом в Венесуэлу

12 июл. 8:34

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле", - сказал глава государства на встрече с послом Турции в Каракасе.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла с радостью ведет подготовку для того, чтобы этот визит турецкого лидера оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление страны, передает ТАСС.

Напомним, в июне 2022 года президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Анкару. В рамках поездки он провел встречу с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.