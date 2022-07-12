Красота по-турецки: актрисы "Великолепного века" в реальной жизни

Самый дорогой сериал, снятый в Турции за всю историю развития кинематографа, "Великолепный век" основан на реальных событиях времен правления султана Сулеймана I и рассказывает об отношениях правителя со славянской рабыней Роксоланой (она же Александра, она же Хюррем), впоследствии ставшей его женой. Хотя Верховный совет турецкого радио и телевидения заявлял, что к ним поступило больше 70 тыс. жалоб на то, что авторы сценария исказили исторические факты, сериал 2012 года стал очень популярным во всем мире, причем не в последнюю очередь из-за красоты в кадре. И это не только декорации и костюмы, но и, конечно, актрисы.

Хюррем в сериале сыграла Мерьем Узерли. Актриса родилась в 1983 году в Германии, став четвертым ребенком немки Урсулы и турка Хусейна. Работала моделью, снималась в немецких фильмах и сериалах, но поначалу ей доставались лишь эпизоды. К актерам "Великолепного века" она присоединилась последней, всего за две недели до сериала запуска в производство. Сейчас у Мерьем двое детей, свой косметический бренд Meryem Cosmetics, свое кафе в Берлине, а также рекламные контракты с Faberlic и Blue Diamond.

Наложницу Сулеймана Махидевран сыграла турчанка, тоже родившаяся в Германии, Нур Феттахоглу. Она появились на свет в 1980 году тоже в многодетной семье, училась на факультете дизайна одежды в стамбульском Университете Халич, работала телеведущей. После "Великолепного века" стала сниматься в кино и сериалах, выходила замуж, разводилась. Сейчас живет со своей шестилетней дочерью и с благодарностью вспоминает сериал, давший ей "путевку в жизнь".

Сельма Эргеч, третья и последняя наполовину турчанка наполовину немка в списке звезд "Великолепного века". Родилась в Германии в 1978 году. Имя получила в честь писательницы Сельмы Лагерлеф. В девять лет стала вегетарианкой и до сих пор не отступает от правильного питания. Училась на медицинском факультете университета города Адана, работала в качестве стажера в медицинской клинике. В сериале она сыграла младшую сестру султана Хатидже.

Дочь Сулеймана и Хюррем Михримах сыграла Пелин Карахан, родившаяся в 1984 году в Анкаре. Будущая актриса окончила Анатолийский университет менеджмента и туризма, снималась в рекламе Nestle и Coca-Cola Light. В 2014 году вышла замуж на турецкого бизнесмена Бедри Гюнтая и родила двоих детей.

Наложницу шехзаде Селима Нурбану сыграла турецкая актриса, модель и дизайнер Мерве Болугур. Она родилась в Стамбуле в 1987 году. Снималась в турецкой версии американского сериала «Сабрина — маленькая ведьма», была признана телевизионщиками самой перспективной актрисой 2011 года. После "Великолепного века" стала лицом компании Maybelline в Турции, создала собственную косметическую марку, снималась в рекламных роликах Cornetto, Rexona, Burger King, встречалась с популярным певцом Муратом Далкылычем.