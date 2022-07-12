Звезда дирижера Зазы Азмаипарашвили зажглась в Тбилиси

12 июл. 3:36

Грузинскому дирижеру Зазе Азмаипарашвили перед Тбилисским театром оперы и балета им. Палиашвили была открыта памятная звезда.

Также 60-летию дирижера был посвящен спектакль "Манон Леско" Джакомо Пуччини, в котором были задействованы солисты, артисты хора и оркестра Тбилисского оперного театра, а также приглашенные гости, передает Sputnik Грузии.

В 1985 году Заза Азмаипарашвили окончил хорово-дирижерский факультет Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили, затем Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова по специальности дирижер оперно-симфоническая музыки.

Азмаипарашвили работал не только в Грузии, но и в России, Испании, Израиле и других странах.