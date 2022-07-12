Бархатный сезон на Кубани продлится дольше обычного

12 июл. 1:34

По данным Гидрометцентра, в этом году бархатный сезон на курортах Краснодарского края завершится в октябре, немного позже, чем в 2021 году.

“Вода необычно теплая для начала второй декады. В Евпатории, Алуште, Феодосии море прогрелось до 24 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике - до 25 градусов, а в Сочи - даже 26 градусов”, - поделился с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столь высокая температура воды - залог продолжительного бархатного сезона.

В прошлом года бархатный сезон на черноморских курортах Краснодарского края завершился в начале октября. По словам Вильфанд, в этом году он будет более длительный.