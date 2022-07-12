В Северной Осетии впервые отремонтируют столетнюю школу

12 июл. 7:38

До конца 2022 года в станице Архонская в Северной Осетии отремонтируют школу №1, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Одна из старейших в республике школ состоит из двух помещений. Первое было построено из дерева в 1902 году и изначально было отведено под госпиталь, а второе возвели в 1926 году. Директор школы Нина Чернуцкая рассказала, что за все это время в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

В рамках капремонта в здании будут обновлены окна, крыша, инженерные сети, вентиляционная система пищеблока и отопительная система. Также планируется отремонтировать фасад, сохранив при этом его исторический облик.

Из федерального и регионального бюджетов на модернизацию объекта выделено 73,6 млн рублей, передает ТАСС.