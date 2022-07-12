Ставропольский край впервые примет Всероссийский фестиваль парапланов

12 июл. 4:17

На следующей неделе состоится первый в Ставропольском крае Всероссийский фестиваль по парапланерному спорту. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства края.

Фестиваль пройдет 21 июля в селе Юца Предгорного округа. В нем примут участие более 30 парапланеристов, передает ТАСС.

Также в рамках мероприятия состоится праздничный концерт. Перед гостями фестиваля выступят актриса Анастасия Макарова и российские группы Atra Hora, AGENDA и "Ярга".

Ожидается, что фестиваль посетят свыше 2 тыс зрителей.