Все регионы СКФО будут участниками форума Open Dagestan

12 июл. 6:26

Ежегодный туристический форум Open Dagestan в этом году пройдет в расширенном формате с привлечением всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

"В этом году мы хотим провести форум с привлечением наших коллег из других республик Северного Кавказа, предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе федерального совещания по туризму в СКФО, которое прошло в апреле в Дербенте. В таком формате форум пройдет впервые", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Мерданов уточнил, что форум пройдет в конце сентября. Одной из главных площадок мероприятия станет центральная площадь Махачкалы, где разместятся в том числе подворья районов Дагестана, а также других регионов СКФО.