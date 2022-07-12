Аэропорт Магаса будет принимать четыре новых авиарейса

12 июл. 5:23

Новые авиарейсы запустят этим летом из Магаса в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Нижневартовск, сообщил директор международного аэропорта Магас Магомед Цуров, уточнив, что полеты будут выполняться с 1 августа.

"С 1 августа текущего года из аэропорта Магас планируется выполнение новых рейсов. В Санкт-Петербург будут совершаться полеты два раза в неделю, также дважды в неделю воздушное судно будет летать из региона в Сочи, раз в неделю будут совершаться полеты в Тюмень и в Нижневартовск", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Цуров отметил, что в Тюмень и Нижневартовск будет летать авиакомпания "Икар", рейс в Сочи запускает Utair, а в Санкт-Петербург – авиакомпания "Северный Ветер" (Nordwind Airlines). Кроме того, с 3 июня авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы в Самару.