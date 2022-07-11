С начала августа из аэропорта Сочи в Анапу начнет ходить "Ласточка"

11 июл. 23:28

С 1 августа на маршрут из аэропорта Сочи до Анапы выйдет скоростной электропоезд "Ласточка".

Состав №830/829 будет ежедневно ходить из сочинского аэропорта через Адлер, Хосту, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревское, Туапсе, Горячий ключ и Краснодар. Отправляться из аэропорта он будет в 12:48 и прибывать в Анапу в 21:23. Из Анапы рейс будет уходить в 5:30 и прибывать в аэропорт в 13:39, - передает портал Юга.ру.

Ранее между Краснодаром и Анапой запустили утренние "Ласточки", которые будут ходить до конца августа.