Паромы из Дагестана снова будут ходить в Казахстан и Туркмению

11 июл. 23:13

Власти Дагестана намерены возобновить ранее действовавшее паромное сообщение с морскими портами Казахстана и Туркменистана, что позволит существенно нарастить грузооборот со странами прикаспийского региона, а также осуществлять контейнерную перевалку грузов, - сообщил сегодня заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов.

"Организация паромных перевозок - наиболее значимое направление развития Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) на ближайшую перспективу. Их возобновление позволит в дальнейшем также развивать перевалку контейнерных грузов, в том числе на специализированных терминалах. …В прошлые годы паромная переправа успешно функционировала и обеспечивала перевозку грузов до 350 тыс т в год. Основными направлениями были порты Казахстана и Туркменистана", - рассказал Газимагомедов, добавив, что большую заинтересованность в организации паромного сообщения с Махачкалой высказывают и порты Ирана, передает ТАСС.

В ММТП имеются два специализированных причала для приема железнодорожных и автомобильных паромов, и сейчас нужны организационные мероприятия, связанные с согласованием международных маршрутов и поиском грузоотправителей для работы на регулярной основе. Требуются инженерно-технические мероприятия по приведению в рабочее состояние причального хозяйства и дооснащение порта современным комплексом погрузочно-разгрузочных механизмов и модернизации погрузочных площадок и порта в целом, - добавил зампредседателя правительства.

Руководство республики уже обратилось в Росимущество и ФГБУ "Росморречфлот" с просьбой передать новые причальные стенки, находящиеся на балансе организации в аренду ММТП для развития новых мощностей.