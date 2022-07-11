Россия доставила в Украину около 42,5 тыс тонн гуманитарной помощи

11 июл. 22:45

С начала специальной военной операции России доставила в Украину почти 42,5 тыс тонн гумпомощи, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На Украину и в республики Донбасса с 2 марта 2022 года доставлено 42 450,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 292 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 215,2 тонны гуманитарной помощи", - цитирует его РИА Новости.

По словам Мизинцева, по в настоящее время проводятся пять гуманитарных акций в ДНР и Харьковской области, в ходе которых мирные жители получат 272 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.