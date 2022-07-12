В Израиле ищут массовое захоронение египетских солдат под популярным туристическим парком

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обещал, что проверить сообщения о массовых захоронениях в центральной части Израиля тел египетских солдат, погибших во время войны на Ближнем Востоке 1967 года.

Аль-Джазира сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поднял этот вопрос после того, как две израильские газеты опубликовали свидетельские показания, предполагающие наличие безымянной могилы возле Латруна, района между Иерусалимом и Тель-Авивом, где израильская армия сражалась с египетскими солдатами несколько десятилетий назад.

Лапид поручил своему военному секретарю «глубоко изучить вопрос и проинформировать египетских официальных лиц». Министерство иностранных дел Египта заявило, что египетскому посольству в Тель-Авиве было поручено связаться с израильскими властями, чтобы «прояснить, что распространяется в средствах массовой информации, призвать к проведению расследования для проверки достоверности этой информации и в срочно проинформировать египетские власти о соответствующих подробностях».

Газеты Yedioth Ahronoth и Haaretz опубликовали архивные материалы и интервью с жителями, рассказывающие о том, что десятки египетских солдат, погибших в бою, могут быть похоронены в этих местах. Согласно сообщениям, около тел 80 египетских солдат похоронены под популярным в настоящее время израильским туристическим парком. Сообщается, что солдаты были убиты 5 июня 1967 года, когда вспыхнул бой между израильскими войсками и группой египетских солдат в кибуце Нахшон. После этого израильские власти вырыли 20-метровую могилу и захоронили тела египетских солдат.

В ходе войны 1967 года Израиль взял под свой контроль оставшиеся палестинские территории Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима, Сектора Газа, сирийских Голанских высот и египетского Синайского полуострова. Это стало продолжением войны 1948 года, в ходе которой было создано государство Израиль.

В январе газета Haaretz сообщила, что под автостоянкой популярного израильского пляжа была обнаружена массовая могила палестинцев, убитых в деревне Тантура в 1948 году.