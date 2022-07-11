Казахстан и Израиль планируют запустить прямое авиасообщение

11 июл. 22:06

Глава Минкульта и спорта Казахстана Даурен Абаев провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Стороны обсудили открытие прямого авиасообщения между странами, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Абаева, установление прямого авиасообщения с Израилем поспособствует развитию туристического и транзитного потенциала Казахстана, а также культурному и торгово-экономическому сотрудничеству.

" Сейчас для граждан Израиля действует безвизовый въезд в Казахстан. Наше министерство совместно с уполномоченными органами займется проработкой этого вопроса", - заявил он.

Министр также рассказал о мерах, направленных на развитие туризма в республике. В частности, говорилось о создании базы из 183 инвестиционных проектов и благоприятных условий для инвесторов, снижении инвестиционного порога и предоставлении различных льгот в виде освобождения от НДС.

Кроме того, главы ведомств затронули вопросы продвижения туристских продуктов на рынках Казахстана и Израиля в рамках имиджевых мероприятий.

В свою очередь Развозов дал высокую оценку потенциалу взаимоотношений в туристической сфере, выразив заинтересованность в реализации совместных проектов.