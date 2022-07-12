Азербайджан: первый полет из второго нового аэропорта на освобожденных землях

Первый испытательный полет был совершен в международном аэропорту "Зангилан", который строится в Восточном Зангезуре, одном из двух экономических районов на освобожденных землях Азербайджана, сообщил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в социальных сетях. Caspian News со ссылкой на Агева пишет, что к сентябрю аэропорт должен быть введен в эксплуатацию. Это второй аэропорт, построенный Азербайджаном на освобожденных территориях за последние 20 месяцев.

Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составит 3000 метров, ширина - 60 метров. Аэропорт сможет принимать все типы самолетов, в том числе тяжелые грузовые, массой до 400 тонн.

Первый камень для аэропорта был заложен 26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым, а строительство началось в мае того же года. Воздушную гавань строит строительная компания AzVirt, базирующаяся в Баку. По словам представителей компании, запуск намечен где-то на вторую половину 2022 года. Однако быстрые темпы строительства могут привести к более раннему запуску, ориентировочно в августе или сентябре.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт будет способствовать социально-экономическому развитию района и прилегающих территорий, освобожденных от почти трех десятилетий армянской оккупации.

Реконструкция и модернизация инфраструктуры гражданской авиации на освобожденных землях Азербайджана стали частью государственных программ, развернутых вскоре после войны 2020 года с Арменией.

Карабахский район Азербайджана попал под оккупацию Армении в начале 1990-х годов. Армения оккупировала 20% международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 тыс. этнических азербайджанцев были убиты, миллион человек был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией.

Власти Армении неоднократно пытались использовать воздушное пространство Карабахского района Азербайджана и аэропорт Ходжалы для приема рейсов армянских компаний и военной авиации. Однако подобные незаконные попытки вызвали резкую ответную реакцию Азербайджана, в том числе ультиматумы на международных площадках.

В 2020 году Азербайджан восстановил доступ к воздушному пространству над Карабахским районом. В результате 44-дневной войны азербайджанская армия освободила от незаконной армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Губадлы, Зангилан и Шуша. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным 9-10 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией. Армения вернула еще три района под контроль Азербайджана в рамках своих обязательств по соглашению. В октябре 2021 года был введен в эксплуатацию первый новый аэропорт на освобожденных азербайджанских землях – международный аэропорт Физули. Воздушная гавань, построенная азербайджанскими и турецкими компаниями, была открыта спустя восемь месяцев после церемонии закладки первого камня и признана Международной ассоциацией воздушного транспорта и Международной организации гражданской авиации.

Между тем, в 2024 году в Лачинском районе будет введен в эксплуатацию третий аэропорт на освобожденных азербайджанских землях. Это будет самый высокогорный аэродром в Азербайджане. В настоящее время земельный участок под объект готовится к строительству.