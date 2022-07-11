Свыше 30 боеприпасов времен ВОВ взорвали саперы на Кубани

11 июл. 21:56

Взрывотехники в Краснодарском крае ликвидировали 36 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Один из боеприпасов недалеко от хутора Терзиян в Туапсинском районе нашел местный житель. К месту прибыли саперы и выяснили, что это 82-мм минометная мина. Обследовав местность, они обнаружили еще 24 аналогичных снаряда.

Также ими были найдены шесть мин калибра 50 мм на берегу Кизилташского лимана, около поселка Витязево. Плюс житель Темрюка возле своего дома обнаружил 82-мм минометную мину.

В ведомстве отметили, что взрывотехники уничтожили все боеприпасы, соблюдая все меры безопасности.