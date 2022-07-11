Обновленный дом танца "Лезгинка" примет в пять раз больше детей

11 июл. 22:29

Открытие дома танца для ансамбля "Лезгинка" в Махачкале, которое запланировано уже в следующем, 2023 году, позволит одновременно обучаться народным танцам 500 детям, - сообщили в пресс-службе главы Дагестана по итогам посещения объекта спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Новый дом танца дагестанский ансамбль с мировой известностью получит уже в будущем году. …По словам руководителя "Лезгинки" Джамбулата Магомедова, если ранее здесь могли заниматься танцами всего 110 детей, то в новом здании смогут единовременно заниматься уже 500", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В сопровождении главы Дагестана Сергея Меликова спикер Совфеда ознакомилась с возведенным четырехэтажным зданием, которое вместит конференц-зал на 120 мест с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра, операторскую звукозапись и многое другое.

"То, что глава республики отдает приоритет учреждениям культуры, строится такой замечательный Дворец танцев, это очень важно", - отметила Матвиенко, добавили в пресс-службе.