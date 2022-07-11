Организаторы отменили юбилейный кинофестиваль в Ессентуках

11 июл. 22:14

В силу "непреодолимых обстоятельств" организаторы вынуждены были отменить юбилейный открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ", который, планировалось, откроется в ставропольских Ессентуках 23 июля, - заявила пресс-секретарь кинофорума Анна Харламенко.

"От имени президента и генерального продюсера кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ", заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса сообщаю: пятый юбилейный кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" вынужденно отменен по обстоятельствам непреодолимой силы", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Фестиваль уже был готов на 80%, но наступил дедлайн по оплатам авиабилетов, печатной, сувенирной продукции и других срочных счетов, а финансирование фестиваля так и не началось. Переговоры с победителями тендера ни к чему не привели", - говорится в сообщении.

На кинофестивале должны были представить 11 конкурсных кинофильмов, более половины которых - премьеры, ожидалось прибытие 150 гостей, должны были установить пять памятных именных звезд, планировалось проведение двух кинокампусов и другие мероприятия.