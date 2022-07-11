На Кубани в начале августа пройдет Всероссийский фестиваль скалолазания

11 июл. 21:47

В Краснодарском крае в начале августа пройдет Всероссийский фестиваль скалолазания, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования пройдут в Гуамском ущелье с первого по седьмое августа, на них приедут не меньше 300 спортсменов и любителей из Астраханской, Воронежской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Ростовской, Костромской областей, Республики Крым, Ставропольского и Краснодарского края, - передает "АиФ-Юг".

Организаторы фестиваля, Федерация скалолазания России, подготовили больше 280 скалолазных трасс. В рамках фестиваля состоится театрализованное посвящение новичков в скалолазы, пройдут творческие конкурсы для детей и взрослых, а также просмотр фильмов горной тематики.