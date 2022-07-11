Круизный лайнер Astoria Grande уйдет в первое плавание под российским флагом

11 июл. 21:29

В морском порту Сочи пришвартовался лайнер Astoria Grande, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Лайнер 16 июля примет на борт первых пассажиров и отправится в Стамбул. По пути он зайдет в порты Чешме, Синоп, Трабзон, после чего вернется в Эгейское море, - передает "АиФ-Юг".

До июня 2021 года круизный лайнер Astoria Grande ходил под флагом Германии в Балтийском море и носил имя AIDAcara. Затем его выкупила российская компания, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в различные города Турции.