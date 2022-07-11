"Коррида" в "Космосе"

С июня по декабрь в кинотеатрах сети "Москино" в Москве проходит кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", познакомить всех желающих с уникальной программой советских фильмов, снятых в разное время в разных уголках Советского Союза.

В рамках кинофорума в кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Коррида", снятого в 1982 году эстонским кинорежиссёром-документалистом, сценаристом и продюсером Олавом Неуландом.

Это экранизация романа Теэта Калласа. На маленьком хуторе, расположенном на острове, отдыхают стареющий писатель Освальд Расс и его молодая жена Рагне. Сюда же приезжает фотограф Тармо, бывший поклонник Рагне. Между ними складывается традиционный любовный треугольник…

Художественный руководитель форума, киновед, кинокритик Сергей Лаврентьев рассказал, что фильм сделан в скандинавском стиле: "Хотя у нас никаких скандинавских мелодрам не было в прокате, но всё равно Эстония всегда была своего рода советским Западом. От нее всегда ждали вот чего-то такого "не нашего", и она это предоставляла. Совершенно замечательный оператор Арво Ихо, наверное, лучший эстонский оператор, прекрасно снял все эти пейзажи, этот удаленный остров, на котором происходит действие. Это совершенно потрясающе сделано. Надеюсь, что пленка в достаточной степени хорошо сохранилась и она всё это воспроизведет, ну может быть, не в том качестве, которое желательно бы и которое было в 1982 году, но, во всяком случае, не сильно выцветшем".

"Что касается эстонского кино во времена СССР, то самые крупные успехи эстонских картин – это ленты, которые были как бы из западной жизни, про западную жизнь. Непосредственно эстонские картины как раз стали выходить в последние советские годы, когда в РСФСР цензура как-то рассвирепела, а в Эстонии наоборот. Эстонцам позволяли какие-то удивительные вещи, когда мы смотрели, скажем, фильм "Что посеешь…" 1981 года, то просто рты раскрывали, потому что никогда бы не позволили снять такую историю в России, например, или Украине", - заявил Сергей Лаврентьев.

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.