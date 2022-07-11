Часть Невинномысска осталась без воды из-за порыва трубы

11 июл. 21:15

Сегодня вечером на нескольких улицах ставропольского Невинномысска отключили воду из-за прорыва трубы, - сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Миненков.

Коммунальная авария случилась на сетях водоснабжения диаметром 300 мм, о масштабах прорыва трубы не сообщается, - передает "АиФ-Ставрополье".

Специалисты местного "Водоканала" уже приступили к восстановительным работам.

По заявкам для жителей попавших под отключение домов будет осуществляться подвоз питьевой воды, - добавил Миненков.