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Часть Невинномысска осталась без воды из-за порыва трубы

Часть Невинномысска осталась без воды из-за порыва трубы

Сегодня вечером на нескольких улицах ставропольского Невинномысска отключили воду из-за прорыва трубы, - сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Миненков

Коммунальная авария случилась на сетях водоснабжения диаметром 300 мм, о масштабах прорыва трубы не сообщается, - передает "АиФ-Ставрополье".

Специалисты местного "Водоканала" уже приступили к восстановительным работам.

По заявкам для жителей попавших под отключение домов будет осуществляться подвоз питьевой воды, - добавил Миненков. 

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