Игрока сборной России позвали поиграть за клуб из Дагестана

11 июл. 20:54

Президент футбольного клуба "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев пригласил 38-летнего футболиста Юрия Жиркова в команду.

"С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Что касается других клубов, не знаю, почему они не видят его в своей команде. Часто бывает, что возраст служит лимитом", - цитирует его Sport24.

По словам Гаджиева, Жирков пригодился бы махачкалинским динамовцам, которые в этом году будут выступать в Первой лиге.

"В концовке сезона мы одержали 13 побед подряд. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам", - добавил президент клуба.