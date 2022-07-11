Прикубанский район Карачаево-Черкесии принял "Аланские игры"

11 июл. 20:48

Сегодня, в последний день мусульманского праздника Курбан-байрам, в Карачаево-Черкесии (КЧР) прошли "Аланские игры", сообщил глава поселка Октябрьского Прикубанского района Арсен Текеев.

В большом спортивно-религиозном празднике приняли участие не только местные жители, но и гости из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестана.

"До пандемии такие праздники мы часто проводили на Уразу-байрам и Курбан-байрам, вот и теперь, когда коронавирус "сдался", решили устроить грандиозные спортивные игры. Молодежь поселка инициативу поддержала, но мы не ожидали, что приедет столько гостей. Все прошло на достойном уровне", - рассказал Текеев, передает "АиФ-Ставрополье".

Главным организатором выступил имам местной мечети Алибек Тоторкулов. Соревнования начались с конкурса чтецов Корана. В нем участвовали и дети, и взрослые. В конкурсе чтецов участвовали и девушки. А вот в последовавших затем спортивных состязаниях - только мужчины. Они перетягивали канат, метали ядра, поднимали гири весом по 24 кг и боролись друг с другом на поясах. Победители получали подарки, а лучшая команда по перетягиванию каната забрала главный приз - большой кубок.

Участников игр и зрителей накормили карачаево-балкарским пловом, хычинами и мясом - ради этого принесли в жертву корову и нескольких баранов.