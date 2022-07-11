Грузия оказалась на первом месте по индексу открытости бюджета

11 июл. 20:34

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что республика находится на первом месте в мире по прозрачности бюджета в международном рейтинге Open Budget Survey – 2021, выделив работу правительства.

"Хочу еще раз напомнить всем, что произошло обновление и Грузия заняла первое место в мире по индексу открытости бюджета. В то время как члены нашего "Ассоциированного трио" сейчас начинают работать над реформой государственных финансов и так далее и их улучшению, мы вышли на первое место в мире", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Гарибашвили назвал лидерство в рейтинге заслугой правительства Грузии, рассказав и о других достижениях. Так, по прогнозам МВФ, по темпам роста ВВП на душу населения Грузия оказалась в тройке среди 190 стран и лидером в Евразии.