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Грузия оказалась на первом месте по индексу открытости бюджета

Грузия оказалась на первом месте по индексу открытости бюджета

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что республика находится на первом месте в мире по прозрачности бюджета в международном рейтинге Open Budget Survey – 2021, выделив работу правительства.

"Хочу еще раз напомнить всем, что произошло обновление и Грузия заняла первое место в мире по индексу открытости бюджета. В то время как члены нашего "Ассоциированного трио" сейчас начинают работать над реформой государственных финансов и так далее и их улучшению, мы вышли на первое место в мире", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Гарибашвили назвал лидерство в рейтинге заслугой правительства Грузии, рассказав и о других достижениях. Так, по прогнозам МВФ, по темпам роста ВВП на душу населения Грузия оказалась в тройке среди 190 стран и лидером в Евразии.

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