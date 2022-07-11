В Кабардино-Балкарии стало в два раза меньше безработных

11 июл. 20:31

За шесть месяцев 2022 года в Кабардино-Балкарии (КБР) стало в два раза меньше безработных, - сообщили в правительстве республики.

"В Кабардино-Балкарии сейчас зарегистрированы в качестве безработных 9,6 тыс человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше в 2,1 раза. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,1% к численности рабочей силы республики", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Профориентацию за шесть месяцев 2022 года в республике прошли 8,8 тыс жителей, с начала года трудоустроены около 2,5 тыс человек, около 1,5 тыс. граждан получили услугу по соцадаптации на рынке труда, проведены 22 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 36 работодателей республики, 528 жителям республики помогли начать собственное дело, - уточнили в правительстве.

Самыми востребованными направлениями работы в регионе стали педагогика в дополнительном образовании и специальности в сфере IT-технологий.